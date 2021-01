Mastercard maakt Britse creditcardbetalingen in EU flink duurder

Mastercard gaat de kosten voor Britse creditcardbetalingen in de Europese Unie flink opschroeven, nu de Britten Europa vaarwel hebben gezegd. Volgens Britse media worden de tarieven die de creditcardmaatschappij rekent aan Europese bedrijven voor aankopen met Britse creditcards in het najaar opgeschroefd van 0,3 tot 1,5 procent per transactie.