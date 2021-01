Minister: politie kan vooralsnog situatie relschoppers aan

De politie kan voorlopig de demonstraties en rellen in Nederland aan. De Koninklijke Marechaussee heeft geholpen en blijft dat ook doen. „Er is geen sprake geweest dat het leger bijstand heeft moeten verlenen in het land”, zei minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) na afloop van het Veiligheidsberaad maandag.