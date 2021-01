Verdachte Posbankmoord herhaalt bekentenis in nieuw hoger beroep

Frank S., die tot achttien jaar cel is veroordeeld voor de Posbankmoord, heeft maandag in het hoger beroep van medeverdachte Souris R. opnieuw de moord op Alex Wiegmink bekend. Ook wees hij R. weer als mededader aan. Dat deed S. ditmaal als getuige in het proces dat op verzoek van de Hoge Raad overnieuw wordt gedaan.