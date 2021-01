Techbedrijven in trek op Wall Street

Techbedrijven zijn maandag in trek op de beurzen in New York. Beleggers op Wall Street zetten onder meer Apple en Tesla beduidend hoger. Daarmee proberen ze zich voor te bereiden op de kwartaalcijfers die de ondernemingen later deze week publiceren, door alvast wat aandelen bij te kopen. Er staan deze week heel wat bedrijfsresultaten op het programma. Verder houden de financiële markten de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten.