Klimaatgezant Kerry: VS trots en nederig terug aan klimaattafel

„We zijn trots om terug te zijn”, zei de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry maandag tijdens de door Nederland georganiseerde top over klimaatadaptatie. Hij benadrukte in zijn bijdrage dat het klimaat „een topprioriteit” is voor de nieuwe president Joe Biden. „Hij weet dat we ongekende maatregelen moeten nemen en weinig tijd hebben”, zei Kerry via een videoverbinding tegen premier Mark Rutte en andere wereldleiders die op afstand meeluisterden.