Man (35) uit Bavel opgepakt voor opruiing vanwege avondklok

De politie heeft een man van 35 jaar uit Bavel (Noord-Brabant) opgepakt omdat hij via sociale media zou hebben opgeroepen tot oproer. Dit weekend circuleerden op sociale media, waaronder Snapchat, meerdere oproepen tot rellen. In Tilburg, Breda en Oosterhout werden zondagavond en -nacht in totaal zeker twintig relschoppers aangehouden.