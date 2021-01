‘Geef verwarde mensen geen boete bij handhaving avondklok’

Zorgorganisaties roepen handhavers op terughoudend op te treden tegen mensen met psychische problemen in de handhaving van de avondklok. Zij zijn vaak niet in staat om verstandige afwegingen te maken of aanwijzingen goed op te volgen. Voor deze mensen is het niet passend om boetes uit te delen of daarmee te dreigen, stellen de belangenorganisaties MIND, V&VN en de NVVP.