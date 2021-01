‘Holleeder probeerde moord op Cor van Hout te voorkomen’

Willem Holleeder zit niet achter de liquidatie van zijn gewezen ‘bloedgabber’ Cor van Hout. Dat zegt de veroordeelde huurmoordenaar Jesse R. te hebben gehoord van de onbekend gebleven man die Van Hout zou hebben doodgeschoten. R. (52) getuigde maandag in het proces in hoger beroep tegen Holleeder, in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.