Vrijspraak vader en zoon van beschijnen Apache met laserpen

Een 59-jarige man en zijn 21-jarige zoon zijn maandag door de rechtbank in Arnhem vrijgesproken in de strafzaak rond het schijnen met een laserpen op een Apachehelikopter vanuit het Gelderse Afferden. De officier van justitie had 240 uur werkstraf met 9 maanden voorwaardelijke celstraf geëist tegen de zoon en vrijspraak gevraagd voor de vader.