Buitenlandse media verbazen zich over onrust in Nederland

Van de ongeregeldheden in Nederland is overal in de wereld melding gemaakt, vooral het in brand steken van een coronatestcentrum in Urk heeft veel aandacht getrokken, van de Sydney Morning Herald tot een Spaanstalige krant in het Amerikaanse San Diego. In veel media wordt met verbazing over de omvang van de onlusten en plunderingen gesproken. De Duitse krant Bild brengt het nieuws met een enorme hoeveelheid beeldmateriaal van rellen en beschadigde panden, maar ook met een foto van vrijwilligers die met bezems helpen opruimen.