Wereldhandel was in november coronacrisis te boven

De wereldhandel had zich in november hersteld van de gevolgen van de coronacrisis. De toename van de internationale handel werd vooral gedreven door de invoer van goederen door ontwikkelde economieën, laat het Centraal Planbureau (CPB) weten in zijn maandelijkse Wereldhandelsmonitor. De uitvoer van die landen blijft juist achter, terwijl China daar goed presteert.