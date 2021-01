NPB: nieuwe uitputtingsslag middenin gezondheidscrisis

NPB-voorzitter Jan Struijs vreest een nieuwe uitputtingsslag middenin de gezondheidscrisis. De komende dagen zijn volgens hem bepalend voor de vraag of na de ziekenhuizen ook de politie bestand is tegen de gevolgen van het coronavirus. „Alles is opgeschaald. De vraag is of we hier te maken hebben met een piek en een ontlading van het ongenoegen, of dat we er langdurig mee te maken krijgen. Het moet geen uitputtingsslag worden.”