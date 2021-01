Van Ark: veel ziekenhuizen hebben beveiliging nodig

Veel ziekenhuizen hebben tegenwoordig beveiliging nodig, zegt minister Tamara van Ark voor Medische Zorg. „Een heel trieste zaak”, zegt de bewindsvrouw nadat een ziekenhuis in Enschede is bekogeld door een groep gewelddadige betogers. Of ziekenhuizen in deze tijden van onrust extra beschermd moeten worden, zegt Van Ark niet. Dat is volgens haar een vraag voor de ziekenhuizen zelf.