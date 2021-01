Spreken over burgeroorlog veel te veel eer voor relschoppers

Amsterdam, Urk, Eindhoven, Enschede, Tilburg, Apeldoorn. Het rijtje namen van dorpen en steden is moeiteloos uit te breiden. De avondklok die zaterdagavond inging, lokte heftige reacties uit. In Amsterdam en Eindhoven kwamen zondagmiddag groepen mensen bij elkaar om tegen de coronamaatregelen te demonstreren. Er werden bloemen gelegd bij een oorlogsmonument om aan te geven dat we als land inmiddels weer onder een soort bezettende macht leven.