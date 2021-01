Shell koopt Duitse laadpuntenmaker ubitricity

Olie- en gasbedrijf Shell neemt de Duitse laadpuntenmaker ubitricity over. Het Berlijnse bedrijf maakt laadpunten die in bestaand straatmeubilair zoals lantaarnpalen en andere paaltjes worden ingebouwd. Ubitricity heeft met name in het Verenigd Koninkrijk een fors marktaandeel, maar is ook actief in Duitsland en Frankrijk. Daarnaast levert het bedrijf laadpunten voor beheerders van wagenparken van bijvoorbeeld ondernemingen.