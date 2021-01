Philips stijgt op groen Damrak na sterker dan verwachte cijfers

Het aandeel Philips was maandag in trek op de Amsterdamse beurs. Het zorgtechnologiebedrijf presteerde in het coronajaar 2020 beter dan verwacht. De stemming op de Europese beurzen was overwegend terughoudend. De hoop dat het grote coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar voor de Amerikaanse economie snel zal worden goedgekeurd en de zorgen over het coronavirus hielden de graadmeters in toom.