Koerswinsten techbedrijven stuwen Aziatische beurzen

De belangrijkste beursgraadmeters in de Aziatische regio zijn maandag met winsten begonnen aan de laatste week van januari. Vooral de technologiebedrijven waren in trek, in navolging van de koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. De hoop dat het omvangrijke coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar voor de Amerikaanse economie snel zal worden goedgekeurd bleef zorgen voor optimisme op de beursvloeren.