Noodbevel in Tilburg tegen samenkomsten tegen de avondklok

De burgemeester van Tilburg heeft een noodbevel ingesteld om te kunnen ingrijpen nadat zondagavond mensen de straat op waren gegaan om te demonstreren tegen de avondklok. Het is al uren onrustig in de stad, vooral in de buurt van de Warandelaan. Daar waren tientallen mensen bijeengekomen met hun auto. Volgens de politie werd er vuurwerk afgestoken.