Stein neemt maatregelen tegen nieuwe demonstratie tegen avondklok

Om te voorkomen dat zondagavond in Stein opnieuw jongeren de straat opgaan, heeft de burgemeester preventief en per direct een noodverordening ingesteld. Deze geldt tot en met 1 februari. Zaterdagavond kwamen zo’n honderd jongeren samen in het dorp om te protesteren tegen de avondklok. Die is ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De jongeren trokken door de straten en scandeerden „dictatuur”, staken vuurwerk af en gooiden ermee naar de politie. Tot nu toe zijn veertien personen aangehouden.