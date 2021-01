De politie heeft zondagavond in een speciale tweet mensen gerust gesteld die zich zorgen maakten over het welzijn van een politiepaard en zijn berijder. Ze werden zondag ingezet bij de rellen in Eindhoven. „Er circuleren op social media beelden van een losgebroken politiepaard dat alleen over de Mathildelaan rende. We krijgen daar veel vragen over. Het paard en zijn berijder maken het allebei goed. Dank voor de bezorgde reacties”, twittert de politie.