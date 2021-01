CDA wil dat kwetsbare kinderen eigen mentor kunnen kiezen

Kinderen die in de jeugdhulp terechtkomen, moeten het recht krijgen om iemand uit hun eigen omgeving als mentor in te schakelen. Deze persoon moet dan worden betrokken bij belangrijke besluiten in het zorgtraject, vindt het CDA. Deze ‘steunpilaar’ is geen professional maar iemand die het kind zelf goed kent, zoals een familielid, buurman of sporttrainer. Het recht op zo’n zelfgekozen mentor moet in de wet worden vastgelegd, vindt Tweede Kamerlid René Peters. Hij dient daartoe deze week een initiatiefnota in, liet hij zondag weten.