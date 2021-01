GGD en Urk zoeken nieuwe coronatestlocatie na uitbranden oude

De GGD Flevoland en de gemeente Urk bekijken of er een nieuwe coronatestlocatie kan worden gebouwd in het dorp, nadat de huidige zaterdagavond in brand werd gestoken door relschoppende mensen. Daarbij is het van belang dat de locatie waar die komt veilig is. „We willen natuurlijk niet dat dit nog een keer gebeurt”, benadrukt een woordvoerder van GGD Flevoland zondagmiddag.