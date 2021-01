Grapperhaus: politie treedt terecht hard op tegen relschoppers

Burgemeesters en politie hebben terecht hard opgetreden tegen relschoppers die protesteren tegen de coronamaatregelen. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vindt dat de gewelddadige opstootjes niets te maken hebben met demonstreren, liet hij zondag weten in een reactie op de ongeregeldheden op verschillende plekken in het land. Vooral in Eindhoven en Amsterdam liepen demonstraties uit de hand en greep de politie hard in.