Politie jaagt op relschoppers in Eindhovense binnenstad

Nadat relschoppers zondag in Eindhoven vernielingen hadden aangericht op het 18 Septemberplein en in en rond het station Eindhoven Centraal, trokken ze verder de binnenstad in. In de winkelstraten gooien ze aan begin van de avond opnieuw met onder meer vuurwerk en rookbommen naar de mobiele eenheid, agenten en naar politiepaarden.