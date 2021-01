Burgemeester Urk uit afschuw over belagen cameraploeg NOS

Burgemeester Cees van den Bos van Urk heeft zondagmiddag in een videoboodschap zijn „afschuw” geuit over een groep Urker jongeren, die een cameraploeg van de NOS met pepperspray heeft bespoten. Dat gebeurde toen er opnames werden gemaakt van een testlocatie van de GGD, die zaterdagavond in Urk in brand is gestoken door relschoppende jeugd. „Dit kan niet langer, hier is een grens bereikt”, aldus de geschokte burgemeester. De NOS brak de opnames na het incident af.