Russische agent ontslagen na tonen solidariteit met Navalni

Een Russische politieagent is uit zijn functie ontheven nadat hij op internet een video had geplaatst waarin hij solidariteit betuigde met de gevangengenomen Kremlin-criticus Aleksej Navalni. Roeslan Agibalov uit de stad Koersk, zo’n 450 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Moskou, had de clip gepost „ter ondersteuning van Navalni en alle politieke gevangenen” in de aanloop naar grote landelijke steunbetuigingen voor Navalni.