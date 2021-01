‘Naar schatting kwart besmettingen in België is Britse variant’

Naar schatting komt een kwart van de vastgestelde besmettingen met het coronavirus in België door de besmettelijkere Britse variant. Dat heeft de Belgische professor biostatistiek Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) zondagmiddag gezegd in het VRT-journaal. Volgens hem is het onvermijdelijk dat de Britse mutatie van het virus ook in zijn land dominant zal worden.