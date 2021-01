De politie houdt op de A2 bij Zaltbommel een grote controle in verband met de avondklok die om 21.00 uur is ingegaan. Met botsabsorbers is een zogeheten fuik aangelegd. Dat betekent dat alle automobilisten in zuidelijke richting van de snelweg af worden geleid naar de parkeerplaats van wegrestaurant De Lucht. Daar moeten ze vertellen waarom ze niet binnen zitten.