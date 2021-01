Eerste Kamer gaat nog meer digitaal vergaderen en minder in avond

De Eerste Kamer gaat in verband met de zwaardere coronamaatregelen en de invoering van de avondklok nog meer digitaal vergaderen. Ook wordt zo min mogelijk in de avond vergaderd in de plenaire zaal, tenzij dat echt nodig is in verband met coronamaatregelen of spoedwetgeving. Senaatsvoorzitter Jan Anthonie Bruijn heeft dat zaterdagavond besloten na een ingelast online overleg met fractievoorzitters.