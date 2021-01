De avondklok die vanaf 21.00 uur geldt als middel tegen verspreiding van corona, heeft mogelijk ook op een ander gebied een positief effect. Zaterdagavond valt er volgens Weeronline sneeuw in Limburg. In de zuidwestelijke helft van het land kan het in de nacht verraderlijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. Minder slachtoffers en blikschade zou zomaar de ‘bijvangst’ van de avondklok kunnen zijn. Het KNMI waarschuwt met code geel voor lokale gladheid.