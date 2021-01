Spaanse legerchef stapt op na voordringen bij vaccin

De hoogste militair van Spanje is opgestapt nadat hij een coronavaccin had gekregen terwijl hij niet op de voorrangslijst stond. Defensiechef Miguel Angel Villarroya is niet de enige hooggeplaatste militair die voordrong. Ook politici kregen een prik die eigenlijk was bedoeld voor zorgmedewerkers en ouderen. Er zijn er enkele opgestapt.