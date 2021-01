De Berlijnse Humboldt-kliniek is afgesloten voor de buitenwereld wegens een uitbraak van het gemuteerde Britse coronavirus. Dat werd het eerst geconstateerd bij een routinescreening op de afdeling Cardiologie. Bij zeker veertien personen, zowel medisch personeel als patiënten, is de besmetting met de variant vastgesteld. Geen van hen is onlangs in het Verenigd Koninkrijk geweest.