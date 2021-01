Russische politie laat vrouw Navalni vrij

De echtgenote van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni is vrijgelaten nadat ze eerder op de dag was opgepakt bij demonstraties in Moskou tegen de detentie van haar man, melden Russische media. Naast Joelia Navalni werden verspreid over Rusland ten minste 1908 actievoerders opgepakt, meldde monitorgroep OVD-Info