Een persoon is zaterdagochtend in Den Haag in een huis aan de Roggeveenstraat om het leven gekomen door een steekincident. De politie onderzoekt nog of het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen. Wel zijn er twee mensen aangehouden die op dat moment in en nabij het huis waren. Ze worden verdacht van mogelijke betrokkenheid.