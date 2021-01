Aanhangers Navalni aangehouden bij protesten in Rusland

Bij protesten voor de vrijlating van de gevangengenomen Russische oppositieleider Aleksej Navalni, zijn in het oosten van Rusland tientallen arrestaties verricht. In de stad Chabarovsk, die door het tijdsverschil zeven uur voor de hoofdstad Moskou ligt, publiceerden activisten zaterdag video’s van de politie die demonstranten slaat en in gevangenisbusjes stopt.