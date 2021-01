CDC: amper allergische reacties bij inentingen met Moderna-vaccin

Zware allergische reacties op het coronavaccin van Moderna lijken behoorlijk zeldzaam te zijn, stelt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Nadat ruim 4 miljoen Amerikanen hun eerste inenting met het middel hadden gekregen, was er in tien gevallen sprake van een zware allergische reactie. Nog eens 43 mensen die het vaccin kregen toegediend, hadden minder heftige allergische reacties, waaronder last van jeuk, uitslag en benauwdheid.