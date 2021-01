Frankrijk heeft na bijna 41 miljoen coronatests 3 miljoen besmettingen vastgesteld. In het land van 65 miljoen inwoners liggen nu bijna 3000 mensen in kritieke toestand in ziekenhuizen en 2,7 miljoen patiënten hebben het virus onder de leden. In Frankrijk worden al rond de 72.000 sterfgevallen toegeschreven aan het uit China afkomstige coronavirus.