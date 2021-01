850 jaar Zuiderzee in 25 menselijke verhalen

Van de vroedvrouw van Schokland tot een Elburger die zijn schip verkocht omdat de visserij niet meer lonend was. Van de watergeus die in 1573 de Spaanse vloot op het Hoornse Hop versloeg tot drie Durgerdammers die veertien dagen overleefden op een ijsschots. Arie Kok vat 850 jaar Zuiderzee samen in 25 verhalen waarin mensen centraal staan.