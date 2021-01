Reissector en corona-angst zetten beurzen lager

De Europese aandelenbeurzen zijn met een verliesdag de week uitgegaan. Zorgen over de huidige coronagolf houden beleggers bezig. Luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties kregen klappen omdat in Europees verband is afgesproken dat niet-noodzakelijke reizen ontmoedigd moeten worden. De vrees is dat de komende maanden de reiswereld nog verder plat komt te liggen.