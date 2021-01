AstraZeneca: eerste levering vaccins aan EU zal kleiner uitvallen

De eerste levering van het AstraZeneca/Oxford-vaccin aan de Europese Unie zal kleiner uitvallen dan in eerste instantie was verwacht, heeft AstraZeneca laten weten. Dat komt volgens de farmaceut door een probleem in de productie, heeft een woordvoerder laten weten. Hoeveel vaccins er daardoor minder kunnen worden afgeleverd, is niet duidelijk.