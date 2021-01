Nieuwe Amerikaanse klimaatgezant Kerry spreker op klimaattop

De nieuwe Amerikaanse klimaatgezant John Kerry is maandag een van de sprekers op de Climate Adaptation Summit (CAS), waar Nederland gastheer van is. De internationale klimaattop wordt online gehouden en gaat over het omgaan met de effecten van klimaatverandering, zoals extreme buien, droogte, hitte en een stijgende zeespiegel. Tijdens de top wordt een brede agenda gelanceerd met praktische klimaatoplossingen en -plannen tot 2030.