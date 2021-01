‘Extra coronasteun niet genoeg voor zelfstandigen in nood’

De extra coronasteun die het kabinet donderdag aankondigde, helpt zelfstandigen niet snel genoeg. Dat stelt de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). „We maken ons grote zorgen over zelfstandig ondernemers bij wie het water nu al aan de lippen staat”, aldus voorzitter Cristel van de Ven. „Het is belangrijk dat ze op zeer korte termijn een tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten.”