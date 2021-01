‘Scheurtjesreactor’ vlak bij Nederlandse grens draait weer

De omstreden ‘scheurtjesreactor’ van de kerncentrale in het Belgische Tihange is vrijdag weer opgestart. De reactor, enkele tientallen kilometers van Maastricht, lag twee maanden stil voor onderhoud. Daarbij is ook nog eens vastgesteld dat de scheurtjes niet verergeren en dat de reactor dus veilig is, concludeerde de Belgische nucleaire waakhond FANC.