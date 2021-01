Geen plezierreizen vanuit en naar België voor ruim vier weken

België verbiedt recreatieve en toeristische reizen naar het buitenland voor zijn eigen inwoners tussen 27 januari en 1 maart. In dezelfde periode zijn vakantiegangers uit andere landen niet welkom in België. „Wij nemen deze drastische maatregel om de huidige gunstige situatie in ons land te beschermen door een aantal dammen op te werpen, verdedigingslinies”, zei premier Alexander De Croo na afloop van het Overlegcomité van de zes regeringen. Alleen essentiële trips, in of uit België, zijn toegestaan, bijvoorbeeld voor grensarbeiders, voor medische behandelingen of dringende zakelijke of familiale redenen.