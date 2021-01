Inzet gemeenten bij voorbereiding verkiezingen ‘kent grenzen’

Alle gemeenten in Nederland gaan voorlopig door met de voorbereiding voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart van dit jaar. Ze kunnen die verkiezingen veilig organiseren binnen de coronamaatregelen die zijn opgenomen in de Tijdelijke regeling verkiezingen Covid-19. Maar als er in die regeling nu nog nieuwe voorschriften worden opgenomen, vanwege de aangescherpte regels die deze week zijn ingevoerd, dan kunnen gemeenten niet meer waarborgen dat het stemproces zorgvuldig verloopt, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijdag. „De inzet kent zijn grenzen.”