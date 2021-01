EU-voorzitter Michel waarschuwt Poetin over Navalni

De EU is eensgezind in haar veroordeling van de arrestatie van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni en roept op tot zijn onmiddellijke vrijlating. De 27 EU-leiders zullen naar aanleiding van de kwestie in maart een „strategisch debat” houden over de betrekkingen tussen de EU en Rusland, heeft EU-voorzitter Charles Michel in een telefoongesprek met president Vladimir Poetin laten weten. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken vergaderen maandag over eventuele uitbreiding van sancties tegen Rusland.