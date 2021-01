Kerkgangers missen het samen zingen

Bijna de helft van de kerkgangers in Nederland mist het samen zingen in de kerk het meeste in deze coronatijd. Ook het vermijden van de fysieke kerkgang zelf en weinig contact met geloofsgenoten valt ongeveer een derde van alle kerkleden zwaar, blijkt uit een onderzoek dat de Actie Kerkbalans heeft laten doen onder bijna tweeduizend gelovigen.