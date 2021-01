Minister: alleen bij veilig alternatief geen sneltestplicht KLM

KLM moet zelf met een veilig alternatief voor de verplichte sneltest voor crewleden komen, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Luchtvaart). „Ik laat het echt even aan de KLM en het RIVM. Als zij samen een veilige manier weten te vinden, ben ik er heel erg blij mee”, zegt de bewindsvrouw. „Maar als dat niet zo is, kunnen we dat risico niet nemen.”