Onderzeese stroomkabels defect, stroomvoorziening niet in gevaar

Een aantal belangrijke onderzeese stroomkabels tussen Nederland en andere landen zijn uitgevallen. Dat bevestigt netbeheerder TenneT na berichtgeving in Het Financieele Dagblad. Volgens de netbeheerder komt de stroomvoorziening in Nederland niet in gevaar, omdat er voldoende vermogen kan worden gehaald uit andere elektriciteitsbronnen, zoals centrales. Ook is Nederland via andere verbindingen verbonden voor stroom, met bijvoorbeeld Duitsland en België.