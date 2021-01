‘Vrijwel zeker nieuwe recessie eurozone op komst’

Het aanscherpen en verlengen van lockdowns in Europese landen heeft voor verdere krimp in de dienstensector gezorgd. Onder andere de horeca en winkels vallen onder die categorie, die goed is voor bijna driekwart van de gehele economie van de eurolanden. Daardoor is het vrijwel zeker dat er een nieuwe recessie in de eurozone komt, stelt hoofdeconoom Chris Williamson van het Britse onderzoeksbureau Markit.